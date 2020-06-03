Бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве

Основатель брендов "Довгань" и "Смак" Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск. Об этом стало известно в среду, 3 июня.

Накануне в московском Хорошевском суде постановили арестовать бизнесмена, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере по ст.159 УК. Следователи полагают, что Лиллевяли основал, по сути, финансовую пирамиду, в результате чего незаконно получил около $200 миллионов. Но взять под стражу его не удалось: в последние два года предприниматель живет за границей, пишет "Коммерсант".

По данным следствия, Лиллевяли создал 2013 г. инвестиционную компанию Financial Group. Деньги физических лиц привлекались в том числе через компании "Столичная финансовая группа" и "Анкор инвест", также принадлежащие бизнесмену. Клиентам обещали разместить средства в акции американских компаний под 12% годовых сроком на пять лет. На рекламу купились многие состоятельные и известные люди. Но в 2018 г. перечисление процентов прекратилось, а сам Лиллевяли перестал выходить на связь.

Уголовное дело сначала было заведено в отношении служащих "Анкор инвеста", непосредственно работавших с клиентами и принимавшими у них деньги. Сейчас дело дошло до владельца компаний.

Лиллевяли числится совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия", Cliven.

