В Краснодарском крае приходится экономить питьевую воду

Сильная жара и засуха на черноморских курортах Кубани привели к дефициту воды. Водоемы мелеют. Уровень в водохранилищах достиг критической отметки. Власти региона вынуждены вводить режим экономии воды.

В Ейском районе Краснодарского края вода в дома уже подается по графику. В Геленджике не работают 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора, передает "Интерфакс". Притоки реки Кубань высохли. Горячий Ключ, Новороссийск, станицы Краснодарского края – везде ощущается дефицит воды.

Там, где подачу воды еще не ограничивают, власти призывают жителей и туристов быть экономными, не расходовать ценный ресурс без необходимости. Так, мэр Новороссийска Игорь Дяченко попросил граждан не поливать свои огороды.

Отдыхающих, которых в этом сезоне особенно много на Кубани, ждет и другой неприятный сюрприз. Из-за засухи многие местные красоты оказались в бедственном положении. Полностью высохло известное кипарисовое озеро Сукко в Анапе. Другие природные водоемы обмелели и затянулись илом, сообщает "Царьград".

Синоптики отмечают: 2020 г. оказался самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений в регионе. И это еще не предел – температура воздуха в ближайшие дни может еще повыситься. По прогнозу Гидрометцентра, на текущей неделе ниже отметки +30°С в тени столбики термометров в Краснодарском крае в дневное время не опустятся, а осадки, если где и пройдут, будут слабыми и с засухой не справятся.