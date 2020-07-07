Туристов на Черном море ожидает неприятный сюрприз

Фото: Semen Petrov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry89 (CC BY-SA 4.0)
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Краснодарском крае приходится экономить питьевую воду

Сильная жара и засуха на черноморских курортах Кубани привели к дефициту воды. Водоемы мелеют. Уровень в водохранилищах достиг критической отметки. Власти региона вынуждены вводить режим экономии воды.

Фото: Semen Petrov/Russian Look/www.globallookpress.com

В Ейском районе Краснодарского края вода в дома уже подается по графику. В Геленджике не работают 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора, передает "Интерфакс". Притоки реки Кубань высохли. Горячий Ключ, Новороссийск, станицы Краснодарского края – везде ощущается дефицит воды.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Там, где подачу воды еще не ограничивают, власти призывают жителей и туристов быть экономными, не расходовать ценный ресурс без необходимости. Так, мэр Новороссийска Игорь Дяченко попросил граждан не поливать свои огороды.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Отдыхающих, которых в этом сезоне особенно много на Кубани, ждет и другой неприятный сюрприз. Из-за засухи многие местные красоты оказались в бедственном положении. Полностью высохло известное кипарисовое озеро Сукко в Анапе. Другие природные водоемы обмелели и затянулись илом, сообщает "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry89 (CC BY-SA 4.0)

Синоптики отмечают: 2020 г. оказался самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений в регионе. И это еще не предел – температура воздуха в ближайшие дни может еще повыситься. По прогнозу Гидрометцентра, на текущей неделе ниже отметки +30°С в тени столбики термометров в Краснодарском крае в дневное время не опустятся, а осадки, если где и пройдут, будут слабыми и с засухой не справятся.

Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей