Что случилось сегодня: последние новости на 29 июля
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
В Белоруссии задержали боевиков, оказавшихся россиянами, а Курилы случайно присоединили к Японии – эти и другие новости в ежедневном обзоре "Утро.ру".
Политика
- В Белоруссии задержали 32 боевика. Спецслужбы страны подозревают, что мужчины планировали дестабилизировать ситуацию в стране на фоне президентских выборов. Как оказалось, задержанные – россияне.
- Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Глава полагает, что количество заболевших может вырасти в любой момент. Он ответил, стоит ли ждать в стране нового карантина.
- Из активов "Газпрома" пропал трубоукладчик "Северного потока – 2". Предполагают, что для завершения проекта газопровода это хороший сигнал.
Происшествия
- После того, как в деле сбитого "Боинга" указали на причастность "Бука" к трагедии в связи с найденными на борту остатками циркония, эксперт развенчал причастность ракеты к крушению.
Жизнь
- Курилы случайно присоединили к Японии. Это произошло во время эфира одного из американских телеканалов.
- Россиянам с детьми положена выплата 35 тысяч рублей. Разъяснения дали ПФР.
Шоу-бизнес
- Сергею Жигунову выстрелили в голову прямо на съемках. Огонь открыл его коллега – актер Максим Аверин.
- Жене Николаева пришлось откровенно ответить на слухи о разводе с композитором. Она сообщила, что не была бы не в состоянии простить супругу измену.
- Летописец Путина журналист Андрей Колесников сыграл свадьбу. Его избранницей оказалась девушка, которая моложе на 25 лет.