Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Белоруссии задержали боевиков, оказавшихся россиянами, а Курилы случайно присоединили к Японии – эти и другие новости в ежедневном обзоре "Утро.ру".

Политика

В Белоруссии задержали 32 боевика. Спецслужбы страны подозревают, что мужчины планировали дестабилизировать ситуацию в стране на фоне президентских выборов. Как оказалось, задержанные – россияне.

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Глава полагает, что количество заболевших может вырасти в любой момент. Он ответил, стоит ли ждать в стране нового карантина.

Из активов "Газпрома" пропал трубоукладчик "Северного потока – 2". Предполагают, что для завершения проекта газопровода это хороший сигнал.





Происшествия

После того, как в деле сбитого "Боинга" указали на причастность "Бука" к трагедии в связи с найденными на борту остатками циркония, эксперт развенчал причастность ракеты к крушению.





Жизнь

Курилы случайно присоединили к Японии. Это произошло во время эфира одного из американских телеканалов.

Россиянам с детьми положена выплата 35 тысяч рублей. Разъяснения дали ПФР.





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