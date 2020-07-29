Что случилось сегодня: последние новости на 29 июля

Что случилось сегодня: последние новости на 29 июля
Фото: sk.gov.by
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Белоруссии задержали боевиков, оказавшихся россиянами, а Курилы случайно присоединили к Японии – эти и другие новости в ежедневном обзоре "Утро.ру". 

Политика

  • В Белоруссии задержали 32 боевика. Спецслужбы страны подозревают, что мужчины планировали дестабилизировать ситуацию в стране на фоне президентских выборов. Как оказалось, задержанные – россияне. 
  • Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Глава полагает, что количество заболевших может вырасти в любой момент. Он ответил, стоит ли ждать в стране нового карантина. 
  • Из активов "Газпрома" пропал трубоукладчик "Северного потока – 2". Предполагают, что для завершения проекта газопровода это хороший сигнал. 


Происшествия

  • После того, как в деле сбитого "Боинга" указали на причастность "Бука" к трагедии в связи с найденными на борту остатками циркония, эксперт развенчал причастность ракеты к крушению. 


Жизнь

  • Курилы случайно присоединили к Японии. Это произошло во время эфира одного из американских телеканалов. 
  • Россиянам с детьми положена выплата 35 тысяч рублей. Разъяснения дали ПФР. 


Шоу-бизнес

  • Сергею Жигунову выстрелили в голову прямо на съемках. Огонь открыл его коллега – актер Максим Аверин. 
  • Жене Николаева пришлось откровенно ответить на слухи о разводе с композитором. Она сообщила, что не была бы не в состоянии простить супругу измену. 
  • Летописец Путина журналист Андрей Колесников сыграл свадьбу. Его избранницей оказалась девушка, которая моложе на 25 лет. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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