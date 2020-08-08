Что случилось сегодня: последние новости на 8 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 8 августа
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Посол России в Белоруссии рассказал, что задержание россиян в Минске – это провокация третьей стороны. В Республике готовятся к выборам 9 августа – соперница президента записала видеообращение к белорусам. "Утро.ру" рассказывает, что произошло в субботу. 

Политика

  • Посол России в Белоруссии Дмтрий Меценцев сообщил, что задержание россиян в Минске было организовано из-за рубежа. Третья сторона хотела испортить отношения Москвы и Минска.
  • Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская выступила с предвыборной речью. В кадре кандидат в президенты Белоруссии отметила, что ее страна принадлежит людям, а не одному человеку.  
  • Эксперт заявил, что Александр Лукашенко станет предателем в глазах президента России Владимира Путина, если выдаст Украине задержанных россиян. 


Жизнь

  • Россиянам напомнили о том, что некоторые семьи имеют право на финансовую поддержку от государства к 1 сентября. 
  • А в Пенсионном фонде России поведали, при каких условиях жительницы нашей страны могут выйти на пенсию досрочно. 
  • В Китае зафиксирована вспышка нового смертельного вируса. 


Экономика

  •  Эксперты говорят о том, что Германия не способна защитить "Северный поток – 2" от удара США. Берлин не станет вводить контрсанкции против Вашингтона.


Шоу-бизнес

  • Интернет-пользователи осудили Глюкозу за слова о Крыме. В Сети распространилось видео, где певица говорит, что российский полуостров принадлежит Украине. 
  • Агата Муцениеце лишилась возможности выступать в любимом спектакле. Поклонники подозревают, что ее место заняла Мирослава Карпович. 
Полина ИВАНОВА

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