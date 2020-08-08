Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Посол России в Белоруссии рассказал, что задержание россиян в Минске – это провокация третьей стороны. В Республике готовятся к выборам 9 августа – соперница президента записала видеообращение к белорусам. "Утро.ру" рассказывает, что произошло в субботу.

Политика

Посол России в Белоруссии Дмтрий Меценцев сообщил, что задержание россиян в Минске было организовано из-за рубежа. Третья сторона хотела испортить отношения Москвы и Минска.

Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская выступила с предвыборной речью. В кадре кандидат в президенты Белоруссии отметила, что ее страна принадлежит людям, а не одному человеку.

Эксперт заявил, что Александр Лукашенко станет предателем в глазах президента России Владимира Путина, если выдаст Украине задержанных россиян.





Жизнь

Россиянам напомнили о том, что некоторые семьи имеют право на финансовую поддержку от государства к 1 сентября.

А в Пенсионном фонде России поведали, при каких условиях жительницы нашей страны могут выйти на пенсию досрочно.

В Китае зафиксирована вспышка нового смертельного вируса.





Экономика

Эксперты говорят о том, что Германия не способна защитить "Северный поток – 2" от удара США. Берлин не станет вводить контрсанкции против Вашингтона.





Шоу-бизнес