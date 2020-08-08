Некоторым семьям полагается денежная помощь при подготовке наследников к школе

Часть россиян, у которых есть дети, могут получить финансовую помощь от государства. На выплату граждане могут претендовать во многих регионах страны к 1 сентября. Чтобы ее оформить, достаточно обратиться в местный МФЦ.

Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе многодетным семьям могут выделить по 3,7 тыс. рублей на каждого учащегося. Такие меры поддержки есть и в других частях страны, чтобы родители могли приобрести ребенку школьную форму. Например, в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице родители не только школьников, но и учеников колледжей могут рассчитывать на компенсацию за покупку формы, но только раз в год.

Как рассказал юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин, такая соцпомощь положена не всем. Это региональная льгота, поэтому в каждом субъекте РФ есть свои условия. Обычно помогают малоимущим и многодетным семьям.

По словам партнера юридической компании PG Partners Светлана Петрикова, трудоустроенные россияне также могут попросить поддержки и работодателя. Однако помочь или нет, решает начальство самостоятельно, ведь это не его обязанность, пишет Life.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет могут получить помощь от государства в августе.