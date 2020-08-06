Пособие на детей от 3 до 7 лет придет в августе

Пособие на детей от 3 до 7 лет придет в августе
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава правительства потребовал отчета от Минтруда о переводе денег адресатам

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получат материальную поддержку от государства. Сумма в размере 18,4 млрд руб. уже выделена из резервного фонда и распределена по регионам. Минтруд обязан проследить, чтобы деньги дошли до адресатов уже в августе.

Решение помочь нуждающимся родителям с детьми принял президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года. На субсидию могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом размер детского пособия каждом субъекте будет свой. Он должен составлять половину местного прожиточного минимума на ребенка.

По подсчетам правительства, на такое пособие претендуют около 718 тысяч маленьких россиян, говорится в опубликованном на портале правовой информации документе за подписью премьера Михаила Мишустина. По указанию главы кабмина, выделенные госсредства должны поступить в региональные бюджеты до 25 августа и далее уйти по целевому назначению. К 1 февраля 2021 г. Минтруд обязан отчитаться, как выполнено это поручение.

Важно, что данная субсидия на детей от 3 до 7 лет ежемесячная и не имеет иных ограничений срока действия, кроме возраста ребенка и благосостояния семьи. Более того, она вводится с 1 января текущего года. То есть малоимущие семьи, удовлетворяющие условиям выделения субсидии, смогут получить деньги за весь предыдущий период.

Прожиточный минимум ребенка в среднем по России сейчас составляет 11 тыс.руб., напоминает URA.RU.

От том, какие еще выплаты на детей можно получить, читайте в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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