Что случилось сегодня: последние новости на 14 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 14 августа
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Светлана Тихановская заявила о намерении создать Координационный совет для диалога с властью, МИД Чехии решил скрыть задержание российского дипломата. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 14 августа.

Политика

  • Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена вести диалог с правительством республики. Она заявила, что создаст Координационный совет по сотрудничеству с Минском. Объявление Тихановской было опубликовано в Сети.
  • Тем временем президент республики Александр Лукашенко заявил, что находится в пределах страны и разбирается с рабочими вопросами. Глава государства отметил, что не покидал Белоруссию.
  • Чешский МИД решил скрыть задержание российского дипломата, которого держали в неволе на протяжении полутора месяца. В июне его взяли за попытку приобрести патроны для винтовки, заявив о нелегальности таких действий.

Жизнь

  • Замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко заявил, что на популярном у туристов плато Укок в республике зафиксированы случаи заражения чумой. По его словам, это первый случай вспышки заболевания за последние 60 лет.

Экономика

  • Страны ЕС направили в Вашингтон коллективный протест по американским санкциям, которые направлены против участников "Северного потока – 2". 24 страны выразили несогласие с действиями Белого дома.

Армия

  • После укомплектования тяжелыми ракетами "воздух-поверхность" российские Су-30СМ могут серьезно усилить свой стратегический потенциал, о чем заявили польские обозреватели. В издании Defence24 уверены, что у США появился серьезный соперник.

Шоу-бизнес

  • Исполнительница Валентина Легкоступова скончалась сегодня на 55-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях. 
  • Певица Светлана Лазарева призналась, что поссорилась с Натальей Ветлицкой из-за того, что последняя довела ее дочку до слез. Артистка позвонила девочке и заявила, что не собирается быть ее крестной, после чего подруги перестали общаться.
  • Наталья Подольская перестала скрывать тот факт, что вскоре станет мамой. Артистка опубликовала фото, на котором отчетливо виден ее живот. 
Егор МАЛКОВ

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