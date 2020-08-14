Что случилось сегодня: последние новости на 14 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Светлана Тихановская
заявила о намерении создать Координационный совет для диалога с властью, МИД Чехии решил скрыть задержание российского дипломата. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 14 августа.
Политика
Кандидат в президенты
Белоруссии Светлана Тихановская намерена вести диалог с правительством
республики. Она заявила, что создаст Координационный совет по
сотрудничеству с Минском. Объявление Тихановской было опубликовано в Сети.
Тем временем президент
республики Александр Лукашенко заявил, что находится в пределах страны и
разбирается с рабочими вопросами. Глава государства отметил,
что не покидал Белоруссию.
Чешский МИД решил скрыть задержание российского дипломата, которого держали в неволе на протяжении полутора месяца. В июне его
взяли за попытку приобрести патроны для винтовки, заявив о нелегальности таких действий.
Жизнь
Замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко
заявил, что на популярном у туристов плато Укок в республике зафиксированы случаи заражения чумой. По его словам, это первый случай вспышки
заболевания за последние 60 лет.
Экономика
Страны ЕС направили в Вашингтон
коллективный протест по американским санкциям, которые направлены против
участников "Северного потока – 2". 24 страны выразили несогласие с действиями
Белого дома.
Армия
После укомплектования тяжелыми
ракетами "воздух-поверхность" российские Су-30СМ могут серьезно усилить свой
стратегический потенциал, о чем заявили польские обозреватели. В издании Defence24 уверены, что у США появился серьезный соперник.
Шоу-бизнес
Исполнительница Валентина Легкоступова скончалась сегодня на 55-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях.
Певица Светлана Лазарева
призналась, что поссорилась с Натальей Ветлицкой из-за того, что последняя
довела ее дочку до слез. Артистка позвонила девочке и заявила, что не
собирается быть ее крестной, после чего подруги перестали общаться.
Наталья Подольская перестала скрывать тот факт, что вскоре станет мамой. Артистка опубликовала фото, на котором отчетливо виден ее живот.