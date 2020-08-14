Медикам из Подмосковья приготовили приятный сюрприз

Речь идет о бесплатном посещении государственных музеев Московской области

Сегодня на областном сайте Минкультуры появилась информация, что медицинские работники смогут абсолютно бесплатно посещать музеи Московской области. Воспользоваться такой возможностью можно будет до конца 2020 года.

Такая щедрость приурочена к акции "Музеи – медикам". Этим власти хотят поблагодарить врачей и санитарных работников за их самоотверженный труд.

"Пусть медицинские работники отдохнут и отвлекутся от своей работы" – написала министр культуры области Елена Харламова.

Как отмечает новостной портал "Подмосковье сегодня", для получения бесплатного билета нужно будет предъявить соответствующее медицинское удостоверение. При отсутствии удостоверения можно показать справку с места работы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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