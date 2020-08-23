Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Министр иностранных дел РФ жестко высказался о ситуации в Белоруссии. Украина думает над тем, как "вернуть" Крым. А Юлия Тимошенко заразились коронавирусом. Что произошло в воскресенье – в материале "Утро.ру".

Политика

Украина придумала новый план по "возвращению" Крыма. Так, Незалежная намерена использовать Тюркский союз для решения этого вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому коллеге Алесандру Лукашенко совет. Глава Незалежной считает, что Батьке стоило бы объявить новые выборы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров жестко прошелся по белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России считает, что им нужна лишь кровь, а на Светлану Тихановскую давит Запад.

Жизнь

Алексею Навальному, который до сих пор находится в коме, присвоили в Германии статус "гостя канцлера", чтобы без проблем обеспечивать охрану.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии – у нее диагностировали коронавирус.

Эксперт доказал несостоятельность версии Нидерландов о том, что малайзийский "Боинг" упал из-за ракеты. По его мнению, в самолете прогремел взрыв, что и привело к катастрофе.

Армия

Летчик поделился впечатлениями от полета на Cу-57. По его словам, на истребители можно выполнять задачи разной сложности.

Россия договорилась в Турцией о поставках новой партии C-400, против чего выступали США.

Шоу-бизнес