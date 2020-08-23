Что случилось сегодня: последние новости на 23 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 23 августа
Владимир Зеленский. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Министр иностранных дел РФ жестко высказался о ситуации в Белоруссии. Украина думает над тем, как "вернуть" Крым. А Юлия Тимошенко заразились коронавирусом. Что произошло в воскресенье – в материале "Утро.ру". 

Политика

  • Украина придумала новый план по "возвращению" Крыма. Так, Незалежная намерена использовать Тюркский союз для решения этого вопроса. 
  • Президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому коллеге Алесандру Лукашенко совет. Глава Незалежной считает, что Батьке стоило бы объявить новые выборы.  
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров жестко прошелся по белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России считает, что им нужна лишь кровь, а на Светлану Тихановскую давит Запад. 

Жизнь

  • Алексею Навальному, который до сих пор находится в коме, присвоили в Германии статус "гостя канцлера", чтобы без проблем обеспечивать охрану. 
  • Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии – у нее диагностировали коронавирус. 
  • Эксперт доказал несостоятельность версии Нидерландов о том, что малайзийский "Боинг" упал из-за ракеты. По его мнению, в самолете прогремел взрыв, что и привело к катастрофе. 

Армия 

  • Летчик поделился впечатлениями от полета на Cу-57. По его словам, на истребители можно выполнять задачи разной сложности. 
  • Россия договорилась в Турцией о поставках новой партии C-400, против чего выступали США. 

Шоу-бизнес

  • Владимир Соловьев поругался в прямом эфире с экс-адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым, который пытался доказать, что на руле машины не было отпечатков пальцев актера. 
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Экс-депутат Рады раскрыл главную угрозу для Москвы в "отравлении" Навального

Бывший депутат заявил, что немецкие врачи могут заняться фальфисифкацией

Гороскоп на 23 августа 2020 года

Астрологический прогноз поможет решить, чем стоит заняться, а какие дела лучше отложить на потом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей