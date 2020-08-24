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В России вводится льгота по кредитам на образование. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник, 24 августа.
Ставка по кредиту будет фиксированная – 3% в год. Деньги можно потратить на получение высшего и среднего профессионального образования.
Льготный период установлен на время до девяти месяцев после окончания учебы. В целом срок погашения кредита продлен до 15 лет.
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