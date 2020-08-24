Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Жители Крыма остались без воды, а некоторые россияне получат дополнительные выплаты со следующего месяца – эти и другие новости на сегодня в ежедневном обзоре "Утро.ру".

Политика

Александра Лукашенко высмеяли в Сети, после того как он появился на видео с автоматом в руках, а его сын – в бронежилете. Так белорусский президент ответил на угрозы протестующих в Минске.

Австрия вслед за Норвегией высылает российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. В посольстве РФ заявили, что на это нет никаких оснований.

Москва ответила на действия Вены и потребовала автрийского дипломата покинуть Россию. Посла лишили аккредитации.

Петр Порошенко сообщил о российской угрозе для независимости Беларуси. Экс-президент Украины сравнил действия Владимира Путина с политикой Гитлера.

Жизнь

В Крыму возникли проблемы с водой – с понедельника ее будут подавать по специальному графику. Ограничения введут в 40 населенных пунктах.

С 1 сентября некоторые россияне получат дополнительные выплаты и прибавки к пенсии. Изменения коснутся учителей, а также работников сельской местности.

Немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный все-таки был отравлен, при этом вещество специалистам пока установить не удалось. Политик по-прежнему находится в коме.

Шоу-бизнес