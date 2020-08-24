Что случилось сегодня: последние новости на 24 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 24 августа
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Жители Крыма остались без воды, а некоторые россияне получат дополнительные выплаты со следующего месяца – эти и другие новости на сегодня в ежедневном обзоре "Утро.ру".

Политика

  • Александра Лукашенко высмеяли в Сети, после того как он появился на видео с автоматом в руках, а его сын – в бронежилете. Так белорусский президент ответил на угрозы протестующих в Минске.
  • Австрия вслед за Норвегией высылает российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. В посольстве РФ заявили, что на это нет никаких оснований.
  • Москва ответила на действия Вены и потребовала автрийского дипломата покинуть Россию. Посла лишили аккредитации.
  • Петр Порошенко сообщил о российской угрозе для независимости Беларуси. Экс-президент Украины сравнил действия Владимира Путина с политикой Гитлера.

Жизнь

  • В Крыму возникли проблемы с водой – с понедельника ее будут подавать по специальному графику. Ограничения введут в 40 населенных пунктах.
  • С 1 сентября некоторые россияне получат дополнительные выплаты и прибавки к пенсии. Изменения коснутся учителей, а также работников сельской местности.
  • Немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный все-таки был отравлен, при этом вещество специалистам пока установить не удалось. Политик по-прежнему находится в коме.

Шоу-бизнес

  • Муж Валентины Легкоступовой отказался оплачивать похороны знаменитой певицы. Церемонию полностью оплатила дочь звезды.
Карина СИРАЗОВА

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