Что случилось сегодня: последние новости на 24 августа
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Жители Крыма остались без воды, а некоторые россияне получат дополнительные выплаты со следующего месяца – эти и другие новости на сегодня в ежедневном обзоре "Утро.ру".
Политика
- Александра Лукашенко высмеяли в Сети, после того как он
появился на видео с автоматом в руках, а его сын – в бронежилете. Так белорусский
президент ответил на угрозы протестующих в Минске.
- Австрия вслед за Норвегией высылает российского дипломата,
которого подозревают в шпионаже. В посольстве РФ заявили, что на это нет никаких
оснований.
- Москва ответила на действия Вены и потребовала автрийского дипломата покинуть Россию. Посла лишили аккредитации.
- Петр Порошенко сообщил о российской угрозе для независимости
Беларуси. Экс-президент Украины сравнил действия Владимира Путина с политикой
Гитлера.
Жизнь
- В Крыму возникли проблемы с водой – с понедельника ее будут
подавать по специальному графику. Ограничения введут в 40 населенных пунктах.
- С 1 сентября некоторые россияне получат дополнительные
выплаты и прибавки к пенсии. Изменения коснутся учителей, а также работников
сельской местности.
- Немецкие врачи заявили, что Алексей Навальный все-таки был отравлен,
при этом вещество специалистам пока установить не удалось. Политик по-прежнему
находится в коме.
Шоу-бизнес
- Муж Валентины Легкоступовой отказался оплачивать похороны
знаменитой певицы. Церемонию полностью оплатила дочь звезды.