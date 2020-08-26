В Московском зоопарке родились детеныши ската-хвостокола

Маленькие особи не нуждаются в родительской опеке

В столичном зоопарке на свет появились четыре детеныша ската-хвостокола. Среди них – две самки и два самца.

Как сообщают в пресс-службе Московского зоопарка, детеныши родились еще в начале лета. Однако только сейчас их выпустили в общий бассейн к взрослым особям.

Длина детенышей составляет около 10 см, передает новостной портал "Подмосковье сегодня". С первых минут жизни они не нуждаются во внимании взрослых, так как отличаются самостоятельностью.

Сообщается, что взрослые особи могут достигать в длину 80 см. Что касается их рациона питания, то скатов кормят рыбой, креветками, мидиями и кальмарами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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