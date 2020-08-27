Соблюдение некоторых нюансов поможет минимизировать стресс у вашего чада

Остается всего несколько дней до начала учебного года. Необходимо помочь ребенку войти в режим после долгого перерыва. Главный педиатр Подмосковья рассказала, как поспособствовать тому, чтобы ваше чадо быстрее адаптировалось к предстоящим нагрузкам.

По словам Нисо Одинаевой, важно в этом вопросе проявить родительскую осознанность. Она посоветовала готовиться к смене режима минимум за неделю, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".

Для этого каждый день заводите будильник на полчаса раньше. Методику проводите до тех пор, пока вы не дойдете до нужного времени подъема. Постепенно организм ребенка привыкнет к новому режиму, поэтому с началом учебы ему будет легче вставать по утрам.

Также врач посоветовала заниматься покупками школьных принадлежностей вместе с ребенком. Это превратит обычное занятие в увлекательное времяпровождение, что вызовет интерес ребенка к школе.