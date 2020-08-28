Невесты для младшего сына Лукашенко: составлен рейтинг красавиц

Невесты для младшего сына Лукашенко: составлен рейтинг красавиц
Николай Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В числе невест - дамы королевских кровей

Журналисты решили составить рейтинг девушек, которые больше всего подойдут по статусу сыну Александра Лукашенко. 15-летний Николай является завидным женихом, рядом с которым хотят оказаться многие прелестницы.

1-е место

Почетное первое место заняла старшая дочь короля Испании Леонор. Осенью ей исполнится 15 лет. Как отметила "Телепрограмма", девушка отличается скромностью и пытливым умом. Леонор считается одной из самых красивых принцесс в Европе.

Леонор. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com

2-е место

На втором месте находится старшая дочь короля Нидерландов Катарина-Амалия Нидерландская. 16-летняя красавица разговаривает на трех языках и обучается в христианской гимназии. Внешность принцессы чем-то напоминает внешность девушки из Белоруссии.

Катарина-Амалия Нидерландская. Фото: Paulien van de Loo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

3-е место

Следом идет Айко, единственная дочь императора Японии. Правда, девушка на четыре года старше Николая. Но, как говорится, возраст – не помеха. Айко играет на музыкальных инструментах и прекрасно поет. К слову, ее фото в Сети очень мало. 

4-е место

На четвертом месте рейтинга разместилась дочь короля Бельгии Елизавета Тереза Мария Елена. 18-летняя принцесса станет первой королевой Бельгии.

Елизавета Тереза Мария Елена. Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

5-е место

Рейтинг самых завидных невест Николая занимает Айшат Кадырова. 21-летняя наследница главы Чечни является владелицей дома моды Firdaws.

Айшат Кадырова. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Напомним, в апреле 2019 года пользователи Сети начали активно обсуждать Николая Лукашенко. Женская часть Интернета отметила его привлекательную внешность и начала гадать, кому же достанется такой завидный жених. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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