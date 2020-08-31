Ученые сообщили о новой магнитной буре

Она расценивается как слабая

Утром в понедельник, 31 августа, началась магнитная буря. Она расценивается как слабая и относится к уровню G1.

По сообщению Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, магнитная буря длилась с 06:00 до 09:00 по московскому времени. Данные о состоянии магнитосферы Земли в период с 09:00 до 12:00 пока что не приводятся.

Согласно классификации, существует всего пять уровней магнитных бурь: слабая, средняя, сильная, очень сильная и экстремально сильная буря. Считается, что даже слабая буря может стать причиной перебоев в работе энергосистем, а также повлиять на миграцию птиц и животных. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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