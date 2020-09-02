Под угрозой оказались Кашира и Шатура

В городах объявили желтый уровень погодной опасности. Велика вероятность того, что там вспыхнут пожары.

Угроза возникновения пожаров сохранится со среды, 2 сентября, по пятницу, 4 сентября, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Ранее в Подмосковье также объявляли желтый уровень опасности. Однако это было связано с сильным порывистым ветром. Предупреждение действовало до 11:00 среды, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".