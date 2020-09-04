На сцене с Дианой Арбениной: конкурс "Большая перемена" исполнил мечту юных россиян

На фестивале "Таврида АРТ-2020" 160 школьников исполнили песню вместе с группой "Ночные снайперы"

Выступить на одной сцене с восхитительной Дианой Арбениной - эта мечта оказалась реальностью для участников Всероссийского конкурса "Большая перемена". Проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" собрал на фестивале "Таврида-АРТ 2020" 160 школьников из разных регионов страны. Вместе с группой "Ночные снайперы" 3 сентября на концерте в Крыму они исполнили песню "Гавань".

"Спасибо "Тавриде" и "Большой перемене" за такую возможность. Мы репетировали чуть меньше месяца, но у нас все получилось",

– рассказал участник проекта из Севастополя Александр Иванов. Он поделился, что это не первое его участие в творческом конкурсе "Большой перемены". А вообще его мечта – выступить с собственной песней.

Вообще, на участие в конкурсе "Большая перемена" подали заявку более 1 миллиона старшеклассников. Они могли проявить себя по девяти тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добровольчество, путешествия и туризм, историческая память. Первый этап проходил дистанционно, в полуфинал вышли 6 тысяч школьников.

Все финалисты конкурса – 1200 человек – получат путевки в "Артек", а победители – 300 учеников восьмых – девятых классов и 300 учащихся в 10 классе – крупные денежные призы, которые смогут потратить на образование, ипотеку или бизнес-стартап.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".