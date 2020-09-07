Синоптики предупредили жителей Подмосковья о приближающемся ненастье

Спасатели посоветовали оставаться дома

Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся непогоде. По сообщению ГУ МЧС по Московской области, ожидаются сильный ливень и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели посоветовали людям оставаться дома во избежание несчастных случаев. Но а если выход на улицу все-таки неизбежен, то желательно обходить стороной деревья, щиты и шаткие конструкции.

Также сообщается о том, что вплоть до среды будет действовать желтый уровень погодной опасности. Это связано с сильным порывистым ветром, передает новостной портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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