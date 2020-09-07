Мать малышей чересчур заботится о потомстве

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском произошло радостное событие. На свет появились четверо амурских тигрят – два мальчика и две девочки.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, тигрята родились еще в мае. Сейчас они окрепли и набрали вес. Пока малыши питаются материнским молоком, но постепенно их рацион начинают разбавлять свежим мясом.

Акулова рассказала, что мать малышей, тигрица Шива, чересчур заботится о своих детях. Некоторое время она не выпускала тигрят из домика, боясь, что им могут навредить.

Гендиректор зоопарка предположила, что такая гиперопека может быть связана со сложным детством самой Шивы. Голодную и перепуганную восьмимесячную тигрицу обнаружили в тайге, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".