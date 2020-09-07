В зоопитомнике под Волоколамском родились четверо амурских тигрят

Мать малышей чересчур заботится о потомстве

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском произошло радостное событие. На свет появились четверо амурских тигрят – два мальчика и две девочки.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, тигрята родились еще в мае. Сейчас они окрепли и набрали вес. Пока малыши питаются материнским молоком, но постепенно их рацион начинают разбавлять свежим мясом.

Акулова рассказала, что мать малышей, тигрица Шива, чересчур заботится о своих детях. Некоторое время она не выпускала тигрят из домика, боясь, что им могут навредить.

Гендиректор зоопарка предположила, что такая гиперопека может быть связана со сложным детством самой Шивы. Голодную и перепуганную восьмимесячную тигрицу обнаружили в тайге, передает новостной портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный вышел из комы

"Отравленного" оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей