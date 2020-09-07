Боеприпас в срочном порядке увезли на полигон

Строители жилого комплекса в Мытищах сделали опасную находку. Во время подготовки площадки под фундамент они обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Рабочие сразу же сообщили об этом в спасательную службу. Приехавшие на место сотрудники ГКУ МО Мособлпожспас определили, что найденный снаряд – это фугасная авиабомба-250. При взрыве ее осколки разлетелись бы примерно на один километр.

Заряд аккуратно погрузили в специальный контейнер и вывезли на полигон. Место взрыва оцепили, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".

Это уже не первый случай, когда в Подмосковье был обнаружен боеприпас. Ранее двое мужчин подорвались на снаряде. Инцидент произошел под Клином.