На стройке в Мытищах обнаружили снаряд времен ВОВ

Боеприпас в срочном порядке увезли на полигон

Строители жилого комплекса в Мытищах сделали опасную находку. Во время подготовки площадки под фундамент они обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Рабочие сразу же сообщили об этом в спасательную службу. Приехавшие на место сотрудники ГКУ МО Мособлпожспас определили, что найденный снаряд – это фугасная авиабомба-250. При взрыве ее осколки разлетелись бы примерно на один километр.

Заряд аккуратно погрузили в специальный контейнер и вывезли на полигон. Место взрыва оцепили, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".

Это уже не первый случай, когда в Подмосковье был обнаружен боеприпас. Ранее двое мужчин подорвались на снаряде. Инцидент произошел под Клином. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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