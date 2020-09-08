Роскомнадзор назвал цензурой запрет фильма "Беслан" на YouTube

Роскомнадзор назвал цензурой запрет фильма "Беслан" на YouTube
Фото: Claudia Thaler/dpa/www.globallookpress.com
От Google потребовали соблюдения законов РФ

Действия YouTube, ограничивающие распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" на территории РФ, не соответствуют российскому законодательству. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Ранее администрация видеохостинга пометила фильм "Беслан" как недопустимый. В Роскомнадзоре изучили ситуацию и сочли запрет на размещение фильма на площадке "Ютуб" цензурой.

"Он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", – подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор направил официальное письмо руководству Google LLC, в ведении которого находится YouTube, и потребовал соблюдения всеми сервисами Google "законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ", сообщает РИА "Новости".

Фильм "Беслан" – это документальная картина о трагических событиях 2004 года. В съемках принимали участие бывшие заложники и очевидцы тех сентябрьских событий. Премьера фильма состоялась 3 сентября на канале "Россия 1".

Николай ВИКТОРОВ

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