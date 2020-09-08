Роскомнадзор назвал цензурой запрет фильма "Беслан" на YouTube

От Google потребовали соблюдения законов РФ

Действия YouTube, ограничивающие распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" на территории РФ, не соответствуют российскому законодательству. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Ранее администрация видеохостинга пометила фильм "Беслан" как недопустимый. В Роскомнадзоре изучили ситуацию и сочли запрет на размещение фильма на площадке "Ютуб" цензурой.

"Он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", – подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор направил официальное письмо руководству Google LLC, в ведении которого находится YouTube, и потребовал соблюдения всеми сервисами Google "законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ", сообщает РИА "Новости".

Фильм "Беслан" – это документальная картина о трагических событиях 2004 года. В съемках принимали участие бывшие заложники и очевидцы тех сентябрьских событий. Премьера фильма состоялась 3 сентября на канале "Россия 1".