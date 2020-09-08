Священники на плавучем баре вытащили из воды бывшего алкозависимого

Джимми Макдональд попал в беду из-за нового гаджета

Курьезный случай произошел в американском штате Нью-Йорк. Бывшего алко– и наркозависимого, тонущего в реке, спасли священники на плавучем баре.

Американец по имени Джимми Макдональд приехал вместе со своей семьей на озеро Джордж. Там он хотел прокатиться на каяках, сообщает "Whec". С собой мужчина взял новый дорогой смартфон. Камера телефона должна была уловить красоту местных пейзажей.

Перед заплывом Макдональд не удосужился проверить, подходит ли ему спасательный жилет. Все мысли американца были заняты гаджетом.

Во время сплава произошел инцидент. Каяк Макдональда перевернулся, и мужчина оказался в воде, передает "МИР24". Вместо того, чтобы направить все силы на собственное спасение, Джимми пытался спасти телефон.

Когда надежда покинула американца и он уж было смирился с участью, на помощь пришли священники. Они вытащили мужчину из воды.

Как признался Макдональд, это стало настоящей иронией: он завязал с алкоголем и наркотиками семь лет назад, и тут его спасает плавучий бар. Пострадавший отделался только испугом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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