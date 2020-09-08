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Сотрудники таможни задержали гражданина Таджикистана, который пытался вывезти два миллиона рублей. Инцидент произошел в аэропорту Домодедово.
Мужчина направлялся на рейс, летевший в Душанбе. Во время таможенного контроля он сообщил о наличии в ручной клади крупной суммы денег. Проведенный обыск подтвердил слова пассажира, передает пресс-служба Домодедовской таможни.
Общая сумма денежных средств составила в эквиваленте по курсу Центрального банка более 27 тысяч долларов США. Напомним, нормой являются 10 тысяч долларов.
Мужчину оштрафовали на сумму в 653 тысячи рублей, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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