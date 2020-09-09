Он обвиняется в хищении крупной суммы денег

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Анатолию Тихонову. Его заключат под стражу. Замминистра энергетики обвиняют в крупном мошенничестве.

Пребывая на посту директора "Российского энергетического агентства", Тихонов провел махинацию, в результате которой было похищено более 600 миллионов рублей. Данные средства выделялись на создание информационной системы, передает РИА "Новости".

Соучастниками стали также советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Сообщается, что обвиняемые пробудут под арестом до 8 ноября.