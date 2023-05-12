Загорелось оборонное предприятие в Москве - СМИ

Есть пострадавшие

Источники в экстренных службах сообщили о пожаре на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Известно, что предприятие используется также и для оборонных нужд – на нем изготавливаются двигатели для самолетов МиГ.

По предварительной информаци, возгорание началось в одном из зданий в 4 утра по Москве. На втором этаже начали гореть личные вещи и мебель, из-за чего произошло сильно задымление. Телеканал "360" сообщает о трех пострадавших.

Пожар удалось ликвидировать прибывшим на место спасателям, работников предприятия госпитализировали, передает "Радио 1".