Загорелось оборонное предприятие в Москве - СМИ

Загорелось оборонное предприятие в Москве - СМИ
Фото: пресс-служба ММП имени В.В. Чернышева
Есть пострадавшие

Источники в экстренных службах сообщили о пожаре на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева. Известно, что предприятие используется также и для оборонных нужд – на нем изготавливаются двигатели для самолетов МиГ. 

По предварительной информаци, возгорание началось в одном из зданий в 4 утра по Москве. На втором этаже начали гореть личные вещи и мебель, из-за чего произошло сильно задымление. Телеканал "360" сообщает о трех пострадавших.

Пожар удалось ликвидировать прибывшим на место спасателям, работников предприятия госпитализировали, передает "Радио 1". 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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