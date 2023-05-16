На российской границе произошло ЧП

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Украинский беспилотник попытался атаковать адмиистративное здание погрануправления УФСБ по Курской области в поселке Глушково. Об этом сообщает Baza, официального подтверждения информации не было.
По предварительным данным, минувшим вечером с дрона было сброшено три боеприпаса. В результате атаки пострадали пять российских пограничников, у них зафиксированы осколочные ранения.
Москва бросила взор на бывшие советские республики