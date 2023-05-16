На российской границе произошло ЧП

Пострадали военные

Украинский беспилотник попытался атаковать адмиистративное здание погрануправления УФСБ по Курской области в поселке Глушково. Об этом сообщает Baza, официального подтверждения информации не было.

По предварительным данным, минувшим вечером с дрона было сброшено три боеприпаса. В результате атаки пострадали пять российских пограничников, у них зафиксированы осколочные ранения.