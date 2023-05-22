Машина патриарха Кирилла всмятку разбилась в центре Москвы

Произошло серьезное ДТП

На пересечении проспекта Мира и Больничного переулка автомобиль Aurus, который по предварительной информации закреплен за патриархом Кириллом, попал в аварию. Об этом сообщает Baza.

Автомобиль Volvo выезжал из переулка – в этот момент в него врезался Aurus. Машина патриарха получила серьезные повреждения, перед оказался разбит всмятку.

Пока сообщается об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации. Был ли в салоне метрополит Кирилл неизвестно.



