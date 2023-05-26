Взрывы и разрушения: ВСУ атаковали несколько городов России

Взрывы и разрушения: ВСУ атаковали несколько городов России
Фото: Baza
Погибших и пострадавших нет

Минувшей ночью украинская сторона предприняла попытки атак сразу в нескольких российских регионах. Нападения пытались совершить с помощью ракет, БПЛА и диверсантов.

Сперва появились сообщения о срабатывании системы ПВО в Ростовской области. Информацию подтвердил губернатор региона Василий Голубев, пояснив, что в районе Морозовска была сбита украинская ракета, которую выпустили с приграничной территории. Жертв, пострадавших и разрушений нет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Примерно в 4 утра взрывы раздались в центре Краснодара. Местные жители выкладывали в соцсети видео, на котором видна вспышка в жилом районе, передает телеканал "360".

По предварительным данным, атака была совершена двумя беспилотниками, один из которых удалось сбить. Обломками было повреждено здание, пострадавших нет.

Также ночью в Белгородской области были обстреляны Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы и округа. ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА, есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб, передает URA.RU заявление губернатора Гладкова.

Telegram-канал Shot утверждает, что минувшей ночью была зафиксирована деятельность диверсантов в Москве – они сожгли релейный шкаф на станции Чухлинка. Камеры зафиксировали троих мужчин, которые облили прибор грючей емкостью и подожгли. Пожар удалось оперативно потушить прибывшим на место спецслужбам.

новости партнеров

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

"Газпром" готов поглотить всю Турцию за огромные долги

Компания, однако, отрицает такую возможность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей