Взрывы и разрушения: ВСУ атаковали несколько городов России

Погибших и пострадавших нет

Минувшей ночью украинская сторона предприняла попытки атак сразу в нескольких российских регионах. Нападения пытались совершить с помощью ракет, БПЛА и диверсантов.

Сперва появились сообщения о срабатывании системы ПВО в Ростовской области. Информацию подтвердил губернатор региона Василий Голубев, пояснив, что в районе Морозовска была сбита украинская ракета, которую выпустили с приграничной территории. Жертв, пострадавших и разрушений нет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Примерно в 4 утра взрывы раздались в центре Краснодара. Местные жители выкладывали в соцсети видео, на котором видна вспышка в жилом районе, передает телеканал "360".

По предварительным данным, атака была совершена двумя беспилотниками, один из которых удалось сбить. Обломками было повреждено здание, пострадавших нет.

Также ночью в Белгородской области были обстреляны Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы и округа. ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА, есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб, передает URA.RU заявление губернатора Гладкова.

Telegram-канал Shot утверждает, что минувшей ночью была зафиксирована деятельность диверсантов в Москве – они сожгли релейный шкаф на станции Чухлинка. Камеры зафиксировали троих мужчин, которые облили прибор грючей емкостью и подожгли. Пожар удалось оперативно потушить прибывшим на место спецслужбам.