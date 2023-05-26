Охрана не смогла предотвратить покушение на канцлера ФРГ

Охрана не смогла предотвратить покушение на канцлера ФРГ
Фото: Federico Gambarini/dpa/www.globallookpress.com
Служба безопасности допустила роковую ошибку

Опасный инцидент произошел минувшим днем с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во время поездки в аэропорт Франкфурта в составе охраняемой колонны сотрудники службы безопасности упустили, как к ним пристроился неизвестный автомобиль. Транспортное средство сопровождало машины чиновника вплоть до места назначения, оставаясь незамеченным.

В аэропорту Шольц какое-то время задержался в машине, разговаривая по телефону. Когда он вышел из авто, на него набросился неизвестный, который ранее пристроился к колонне. Сперва он схватил канцлера за руку, после чего крепко прижал к груди – только после этого на все отреагировала охрана, которая подбежала и арестовала мужчину.

"Нападавший" заявил, что сперва думал, что гонится за свадебным кортежем. Во время задержания он не оказывал сопротивления.

"Для Олафа Шольца это не было серьезным происшествием в конкретной ситуации, просто удивительно теплые объятия. Но, оглядываясь назад, неизвестно, что могло произойти",

– заявили в канцелярии.

Источник: Bild
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