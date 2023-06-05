Экстренное обращение Путина о нападении НАТО на Россию: что известно

Экстренное обращение Путина о нападении НАТО на Россию: что известно
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Россиян перепугало оповещение по радио

В понедельник 5 мая сразу в нескольких российских регионах по радио появилось экстренное обращение от якобы президента России Владимира Путина. В нем голос сообщал, что контингент НАТО вторгся на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей рано утром. 

В сообщении говорилось, что российские пограничники смогли дать противнику отпор. Однако из-за случившегося в стране начнется всеобщая мобилизация.

"Враг будет разбит, победа за нами", – говорилось в записи голосом Путина.

Подобное сообщение прервало эфир в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. 

После инцидента в Кремле отреагировали на сообщение, назвав его фейком. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что в некоторых регионах были взломаны радиочастоты, но ситуацию удалось взять под контроль, сообщает МИР 24.

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