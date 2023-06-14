Новое массовое отравление россиян: несколько человек в больнице

Новое массовое отравление россиян: несколько человек в больнице
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
На этот раз причиной стал не алкоголь

В Братске было зафиксированно массовое отравление россиян. Пострадало порядка 35 человек – все купили шаурму в одном и том же ларьке.

Известно, что уже госпитализировано 11 человек, из них пятеро – дети. Остальные предпочли проходить лечение дома. Врачи установили, что у всех обнаружена острая кишечная инфекция. По факту случившегося СК уже возбудил уголовное дело, передает телеканал "360".

Местные жители утверждают, что это происходит не в первый раз. Роскомнадзор уже приезжал на место с проверкой, но не выявил никаких нарушений, сообщает РИА ФАН.

Жительница Братска в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что ранее после массового отравления клиентов директор закрыл заведение и оформил его под новым названием. При этом персонал не изменился. 

По ее словам, она также пострадала от местной кухни – после употребления шаурмы началась тошнота, диарея, поднялась высокая температура, ей даже пришлось вызвать скорую помощь.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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