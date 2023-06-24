Танк застрял в воротах ростовского цирка

Танк застрял в воротах ростовского цирка
Фото: соцсети
Ситуация в городе остается напряженной

Очевидцы сообщают, что в Ростове-на-Дону неподалеку от здания ЮВО произошло ЧП с танком. Люди заняли, как бронетехника застряла на выезде из ворот ростовского цирка на Буденновском. 

На кадрах видно, что танк стоит ровно посередине проезда. Колонны ворот при этом немного побиты.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в действительности техника не застряла, а блокировала один из фасадов штаба ЮВО, граничающий с цирком.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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