Танк застрял в воротах ростовского цирка

Ситуация в городе остается напряженной

Очевидцы сообщают, что в Ростове-на-Дону неподалеку от здания ЮВО произошло ЧП с танком. Люди заняли, как бронетехника застряла на выезде из ворот ростовского цирка на Буденновском.

На кадрах видно, что танк стоит ровно посередине проезда. Колонны ворот при этом немного побиты.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в действительности техника не застряла, а блокировала один из фасадов штаба ЮВО, граничающий с цирком.