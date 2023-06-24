Пенсионер устроил перепалку с вагнеровцами в Ростове-на-Дону

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Житель Ростова-на-Дону, возмущенный действиями ЧВК "Вагнер" в центре города, устроил перепалку с осадившими город солдатами. Он заявил им, что они устроили "бардак".
Пенсионер подошел к стоящим на дороге бойцам с велосипедом и начал на них кричать. Те, в свою очередь, старались реагировать на все заявления сдержанно.
"Имейте советсь! Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете?", – возмущался он.
После мужчина потребовал привести к нему старшего. В месту перепалки подошли еще несколько солдат, которые попросили его не грубить и не наводить панику. В ответ ростовчанин отметил, что задает "конкретные вопросы".
"Я такого хамства терпеть не буду!", – заявил пенсионер.
Чем в итоге закончилась разборка неизвестно.
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