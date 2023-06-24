Пенсионер устроил перепалку с вагнеровцами в Ростове-на-Дону

Мужчина потребовал объяснений ситуации

Житель Ростова-на-Дону, возмущенный действиями ЧВК "Вагнер" в центре города, устроил перепалку с осадившими город солдатами. Он заявил им, что они устроили "бардак".

Пенсионер подошел к стоящим на дороге бойцам с велосипедом и начал на них кричать. Те, в свою очередь, старались реагировать на все заявления сдержанно.

"Имейте советсь! Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете?", – возмущался он.

После мужчина потребовал привести к нему старшего. В месту перепалки подошли еще несколько солдат, которые попросили его не грубить и не наводить панику. В ответ ростовчанин отметил, что задает "конкретные вопросы".

"Я такого хамства терпеть не буду!", – заявил пенсионер.

Чем в итоге закончилась разборка неизвестно.