Нефтебаза взорвалась в Воронеже

Перед инцидентом над ней пролетел военный вертолет

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что в Воронеже произошел взрыв на нефтебазе. По его словам, сейчас специалисты занимаются тушением резервуара с топливом. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых виден взрыв на нефтебазе. Перед инцидентом над объектом пролетел военный вертолет, поэтому существует подозрение, что могла быта совершена атака.

Неофициальные источники утверждают, что сейчас военные объекты в городе находятся под контролем ЧВК "Вагнер", однако подтверждения этой информации не было.