В штабе ЮВО раздались взрывы – СМИ

Люди начали бежать с места происшествия

Корреспондент телеканала RT сообщил, что в штабе южно-военного округа, в который ранее проникли ЧВК "Вагнер", раздался взрыв. Позже появилась информация о еще одном взрыве.

Сотрудник телеканала Роман Косарев отметил, что после инцидента люди начали бежать в разные стороны. Также началось перемещение военных, раздалась стрельба.

Что именно произошло возле штаба ЮВО не раскрывается. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно бойцов с минами. Telegram-канал Mash сообщил, что ЧВК "Вагнер" требуетот людей отойти минимум на два километра от окруженного здания.