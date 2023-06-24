В штабе ЮВО раздались взрывы – СМИ

В штабе ЮВО раздались взрывы – СМИ
Фото: кадр RT
Люди начали бежать с места происшествия

Корреспондент телеканала RT сообщил, что в штабе южно-военного округа, в который ранее проникли ЧВК "Вагнер", раздался взрыв. Позже появилась информация о еще одном взрыве. 

Сотрудник телеканала Роман Косарев отметил, что после инцидента люди начали бежать в разные стороны. Также началось перемещение военных, раздалась стрельба. 

Что именно произошло возле штаба ЮВО не раскрывается. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно бойцов с минами. Telegram-канал Mash сообщил, что ЧВК "Вагнер" требуетот людей отойти минимум на два километра от окруженного здания.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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