Кадыровский полк заметили на подъезде к Ростову

Глава Чечни ранее пообещал расправиться с мятежниками

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в Ростове-на-Дону заметили первые автомобили, которые принадлежат подразделению "Ахмат". Дозорный пикап был замечен на улице Ларина.

Позже СМИ сообщили, что на трассе также движется колонна кадыровцев, длиной в несколько километров. Предположительно, они идут в сторону Ростова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает мятеж в городе и выступает на стороне Владимира Путина. Он пообещал отправить на место бойцов Минобороны и Росгвардии республики, чтобы подавить сопротивление.