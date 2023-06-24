Кадыровский полк заметили на подъезде к Ростову

Кадыровский полк заметили на подъезде к Ростову
Фото: соцсети
Глава Чечни ранее пообещал расправиться с мятежниками

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в Ростове-на-Дону заметили первые автомобили, которые принадлежат подразделению "Ахмат". Дозорный пикап был замечен на улице Ларина.

Позже СМИ сообщили, что на трассе также движется колонна кадыровцев, длиной в несколько километров. Предположительно, они идут в сторону Ростова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает мятеж в городе и выступает на стороне Владимира Путина. Он пообещал отправить на место бойцов Минобороны и Росгвардии республики, чтобы подавить сопротивление.

Источник: Telegram
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