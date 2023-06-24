Кремль раскрыл подробности договора с ЧВК "Вагнер"

Кремль раскрыл подробности договора с ЧВК "Вагнер"
Фото: unsplash.com
Названо место переброски бойцов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу договоренности с вагнеровцами, которая была достигнута во время переговоров при посредничестве Лукашенко. По его словам, инициативу проявил лично белорусский лидер, поскольку хорошо знает Пригожина.

"Мы признательные президенту за эти усилия", – отметил он.

Также Песков сообщил, что уголовное преследование в отношении лидера ЧВК будет прекращено, далее подразделения перебросят в Белоруссию. При этом он не знает, кем будет работать на месте Пригожин.

В Кремле сообщили, что часть бойцов, которые отказались принимать участие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны. Остальных бойцов ЧВК преследовать не будут "с учетом их заслуг на фронте", отметил Песков. Кадровых перестановок в оборонном ведомстве во время переговоров не обсуждали. 

Пресс-секретарь лидера указал, что нового обращения Владимира Путина в ближайшее время не будет. Что касается режима КТО, его отменят, когда появятся предпосылки.

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