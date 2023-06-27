Военная полиция задержала высокопоставленных командиров ЧВК "Вагнер" – СМИ

Военная полиция задержала высокопоставленных командиров ЧВК "Вагнер" – СМИ
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что стало причиной произошедшего не сообщается

Сотрудники российской военной прокуратуры задержали несколько высокопоставленных командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии. Среди них оказался глава отделения частной военной компании в стране. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на саудовские СМИ. 

По данным источников, полиция РФ также приходила в представительства частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. Что именно послужило причиной для таких действий не сообщается.

Представители ЧВК "Вагнер" пока никак не комментировали инцидент. Подтверждения информации нет ни с российской, ни с сирийской сторон. 

Ранее было прекращено уголовное преследование в отношении главы ЧВК Евгения Пригожина, а также бойцов, которые принимали участие в вооруженном мятеже. Президент Владимир Путин назвал произошедшее предательством и "ударом в спину", а также сообщил, что компания полностью финансировалась государством. При этом он не знает, имели ли место какие-то хищения средств на местах.

Источник: Коммерсантъ
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