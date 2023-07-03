"Это ужасно": неизвестные надругались над могилами участников СВО

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Во Владивостоке на Морском кладбище, где покоятся участники боевых действий на Украине, вандалы поиздевались над флагами, которые были прикреплены к могилам бойцов. Новость появилась в местных СМИ.
Жители города пожаловалось, что неизвестные после произошедшего мятежа сперва уничтожили флаги ЧВК "Вагнер". Для того, чтобы избежать дальнейшей конфронтации, на их место поставили флаги России, однако и это вандалам не понравилось. В результате они изрезали национальный символ до флагштока и оставили обрубленными на могиле.
"Все флаги срезали. Это ужас. Люди воевали, долг отдали... Они точно не заслуживают того, чтобы после смерти с ними вот так вот поступали", – говорят местные жители.
Пока официальные власти региона никак не отреагировали на инцидент.
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