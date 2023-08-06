Жестокое избиение инвалида СВО: власти пообещали ответ

Жестокое избиение инвалида СВО: власти пообещали ответ
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неизвестные нанесли серьезные увечья ветерану

В Забайкальском крае произошел дикий инцидент: несколько человек избили участника российской спецоперации, который потерял ногу во время боевых действий. Об этом уже высказались местные власти, пообещав жесткий ответ.

Сообщается, что в минувшую субботу в одном из кафе двое ветеранов СВО отдыхали – оба являются инвалидами. Они поспорили с компанией рядом, в результате чего все переросло в словестный конфликт.

Утверждается, что участники спецоперации пытались избежать драки, но их нагнали двое мужчин и избили одного инвалида. Попутно они называли его "убийцей", повредили его личный автомобиль и сорвали все боевые награды. На избиение смотрела компания из шести человек, которая подбадривала нападавших.

Позже стало известно, что ветеран воевал в составе ЧВК "Вагнер". Инфрмацию об инциденте подтвердил губернатор региона Александр Осипов.

"Реакция правоохранительных органов, безусловно, самая жесткая и серьезная будет. Но я прошу всех сейчас не поддаваться эмоциям, дать возможность поработать правоохранительным органам", – прокомментировал он произошедшее.

Сообщается, что пострадавший в данный момент находится в больнице. Подробностей его состояния нет.

Источник: Комсомольская правда
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