Что известно о пассажирах упавшего с парковки BMW в Краснодаре

В личной жизни погибших образовался сложный любовный треугольник

Трагедия вокруг упавшего с парковки краснодарского ТЦ автомобиля BMW обрастает новыми подробностями. Следователи подозревают, что это не несчастный случай – мужчина, находившийся за рулем, мог специально устроить аварию. Предположительно, это произошло из-за его сложных отношений с возлюбленной, которая была на пассажирском кресле.

Оказалось, что 37-летняя Екатерина уже 10 лет была замужем. Последние три года она находилась в тайных отношениях с 37-летним Рафаэлем, от которого ждала ребенка – девушка была на четвертом месяце беременности. В машине вместе с ними был 10-летний сын погибшей, который родился в браке.

Источники утверждают, что официальный супруг узнал о трагедии только из СМИ. За три дня до этого ему стало известно об измене и беременности жены от другого мужчины. Отношения между ними прекратились, но до развода пока дело так и не дошло. Сейчас мужчина находится в глубоком шоке от случившегося, он ни с кем не общается и не может поверить, что лишился семьи в один момент.

Любовник Екатерины был бизнесменом, который раньше страдал от наркозависимости. После лечения он изменил имя, открыл свой отель и рехаб, в котором помогал людям с аналогичными проблемами. Следователи проверяют версию, что погибший мог снова увлечься запрещенными препаратами и в эмоциональном порыве решиться на убийство.

Екатерина вела блог о здоровье и планировала открыть в Краснодаре центр коррекции здоровья. Также у нее были проекты с официальным мужем. За несколько часов до трагедии она на личной странице в соцсетях задала вопрос "Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день?".