Женщины засунули 9 кг золота в гениталии и попытались выехать за границу

Женщины засунули 9 кг золота в гениталии и попытались выехать за границу
Фото: unsplash.com
Извлекать инородный предмет пришлось хирургам

Шесть гражданок Узбекистана предприняли попытку нелегально провести золотые слитки через турецкий аэропорт. Они подшили внутрь половых органов сверток на примерно 1,5 кг с драгоценным металлом. В итоге общий вес контрабанды составил более 9 кг.

О плане изначально было известно Управлению по борьбе с контрабандой. Сообщается, что женщины прибыли в Турцию из ОАЭ на самолете. После выхода из аэропорта их удалось задержать, как и мужчину, который встречал их на автомобиле.

В итоге после обысков сотрудники ведомства нашли у каждой дамы внутри по 84 золотых слитка – вес каждого составляет 110 гр. Извлекать инородный предмет пришлось с помощью хирургического вмешательства, поскольку свертки были плотно пришиты к половым органам. В автомобиле при этом было найдено 18 игровых приставок и 3 смартфона.

По оценке, стоимость находки специалистов по борьбе с контрабандой достигает 1,5 млн долларов. Сейчас подозреваемые по делу арестованы.

Источник: Baza

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