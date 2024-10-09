Женщины засунули 9 кг золота в гениталии и попытались выехать за границу

Извлекать инородный предмет пришлось хирургам

Шесть гражданок Узбекистана предприняли попытку нелегально провести золотые слитки через турецкий аэропорт. Они подшили внутрь половых органов сверток на примерно 1,5 кг с драгоценным металлом. В итоге общий вес контрабанды составил более 9 кг.

О плане изначально было известно Управлению по борьбе с контрабандой. Сообщается, что женщины прибыли в Турцию из ОАЭ на самолете. После выхода из аэропорта их удалось задержать, как и мужчину, который встречал их на автомобиле.

В итоге после обысков сотрудники ведомства нашли у каждой дамы внутри по 84 золотых слитка – вес каждого составляет 110 гр. Извлекать инородный предмет пришлось с помощью хирургического вмешательства, поскольку свертки были плотно пришиты к половым органам. В автомобиле при этом было найдено 18 игровых приставок и 3 смартфона.

По оценке, стоимость находки специалистов по борьбе с контрабандой достигает 1,5 млн долларов. Сейчас подозреваемые по делу арестованы.