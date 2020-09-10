Кнопка надежды

На "Армии-2020" показали удивительно полезную вещь. В России сделали радиомаяк для туристов, однако спасать их пока некому.

"Нажимаете на кнопку, в любой точке земного шара, и к вам обязательно придут на помощь - работает международная спутниковая группировка", – заместитель генерального директора по коммерции Филиала АО "ОРКК"-"НИИ КП" Илья Гузарь показывает нехитрый прибор, внешне похожий на рацию, но всего с одной кнопкой посередине.



Спасательные радиомаяки международной системы КОСПАС-САРСАТ с успехом применяются во всем мире. Их принцип простой – устройство включает в себя ГЛОНАСС/GPS/GALILEO приемник с антенной, передатчик аварийных сигналов и блок питания.

Если путешественник, рыбак, охотник, грибник или просто потерявшийся в лесу ребенок нажимает на кнопку, его координаты мгновенно засекает спутник, а затем передает координаты спасателям. Те уже принимают решение, как добираться до хозяина маяка – на машине, катере или вертолете.





В отличие от мобильного телефона, который может не работать даже в подмосковном лесу, или садящейся рации, маяк эффективен всегда. Просто нужно будет оставаться на том месте, где была нажата кнопка. К слову, у космонавтов есть радиомаяки с мощной рацией, по которой можно даже скорректировать действия спасателей.

НИИ КП привезли на международный форум "Армия-2020" сразу несколько линеек маяков: авиационные, морские и специального назначения, но особенно стоит отметить персональные. Она представлена двумя моделями, которых пока, увы, не найти в магазинах.





Первый в мире маяк первого класса ПАРМ-406СП может работать двое суток при температуре минус 40 градусов. Таких не делают даже норвежцы, так же хорошо знакомые с холодом, как и россияне.



Маяк пригодится альпинистам, туристам-экстремалам, например, фрирайдерам, а также автомобилистам, путешествующим в горах и летчикам малой авиации. Вес – 270 граммов.

Цена в 30 тыс. рублей может показаться кусачей, но причина этому пока только одна – персональные маяки не производятся массово.

"Он может стоить и 7 тысяч, если на него будет хороший спрос. Если заказ 100 тыс. изделий в год, у нас нет причин ставить высокую цену", – говорит Гузарь.

Все дело в том, что в России не определена служба, которая будет заниматься спасением путешественников и туристов. МЧС этим заниматься пока не спешит. Судя по всему, в ведомстве опасаются, что владельцы маяков будут жать на кнопку из баловства, а оплачивать горючку для вертолета или катера придется самим спасателям.

Как считает заместитель генерального директора НИИ КП Геннадий Синягин, также являющийся главным конструктором радиомаяков, проблему ложных вызовов можно решить. "Покупая радиомаяк, вы подписываете бумагу, что в случае ложного вызова готовы заплатить штраф в размере, скажем, 300 тыс. рублей. Поверьте, шутки сразу кончатся", – уверяет Синягин.

Разумеется, на маяке есть защита от случайного срабатывания, то есть вызвать помощь или "пошутить" получится только осознанно.

Тем не менее, пока ситуация патовая: НИИ КП по собственной инициативе сделала маяки для обычных людей, а спасать их по сути некому. “С морским и речным регистром, и даже с инспекцией по безопасности маломерных судов мы находим общий язык, но отсутствие правовой базы не дает решить проблему полностью” – сетует Гузарь.

По статистике в России ежегодно пропадает 150 тыс. человек. Половину из них находят, как правило, почти сразу, половину – нет. Только в Москве и области в июле за одну неделю потерялись 200 человек.

Кстати, для обычных туристов, рыбаков в НИИ КП разработали специальный компактный маяк ПАРМ-2. Вместе с блоком питания он весит всего 180 граммов, то есть как старенький мобильный телефон из 2000-х. Такой можно легко сунуть в карман спасательного жилета или просто куртки. Работать такой маяк может при морозе минус 20.

Стоит отметить, что у НИИ КП достаточно опыта в производстве радиомаяков.

Гражданская линейка – лишь один из проектов. Помимо упомянутых маяков для космонавтов, есть специальные корабельные, которые, в частности, используют в ВМФ. Они устанавливаются непосредственно на морских и речных судах, спасательных катерах, шлюпках и плотах.

Самый большой из представленных стенде маяков – авиационный с бортовым самописцем. Когда в октябре 2018 года "Союз МС-10" совершил аварийную посадку в Казахстане, именно встроенный маяк нашел космонавта Алексея Овичинина и астронавта NASA Ника Хейга буквально за несколько минут.

На этом в НИИ КП останавливаться не собираются. Как заверяет Синягин, есть наработки, которые позволяют сделать маяк нулевого класса, работающего при экстремально низкой температуре – до минус 55 градусов. Подобная продукция может покрыть интересы, возникающие сегодня в Арктике, а также на Северном морском пути.