Самую популярную машину на Ближнем Востоке делали в столице еще в начале 90-х

За годы войны в Сирии и Ираке самой популярной боевой машиной на Ближнем Востоке стал не танк и не БТР. А уже ставшая легендарной "тачанка" боевиков – обычный пикап с пулеметом, который появляется неизвестно откуда и так же быстро исчезает в пыли.

Это может показаться странным, но такие машины производили в России, когда это еще "не было мейнстримом".

В интернете появилось объявление о продаже "тачанки боевиков" отечественного производства. Такие в 90-е годы производил московский АЗЛК, но большинство из них не сохранилось.

Фотографии "Боевого москвича" опубликовало издание Motor.ru. Как уверяет продавец, пикап сохранился в единственном экземпляре, и как раз он выставлен на продажу. Это удлиненная машина с мотором от УЗАМ-248 мощностью 112 л.с. и полным приводом. Но ее главная особенность – универсальная турель, которую можно использовать с крупнокалиберным пулеметом Владимирова или даже гранатометом АГС-17. За "диковинного зверя" с пробегом в 98 тыс. километров владелец хочет полтора миллиона рублей.

АЗЛК стал делать такие пикапы на основе знаменитого "Москвича" 2141. Машину разрезали на две части, а затем меняли заднее сиденье и багажник на грузовую платформу. Кроме того, ставились дополнительные лонжероны, нова балка и рессорная подвеска от АЗЛК-2140. Выпускалось сразу несколько моделей – двух– и четырехместные, были пикапы как с передним, так и полным приводом.

Однако, по каким-то причинам, массово эти машины производиться не стали. Пикапы, видимо, не заинтересовали военных, а за рубежом "Москвичу" было очень трудно тягаться с "Тойотами", которые в конце концов и стали любыми машинами "бойцов сирийской пустыни".