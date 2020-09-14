Белорусские силовики вооружаются изо всех сил

ОМОНовцы засветились в Минске с американскими дробовиками. Как рассказал в интервью "МК" бывший сотрудник одного из российских спецподразделений, пожелавший остаться не названным, у одного из силовиков он заметил Mossberg 590, хорошо известный по голливудским боевикам.

По его словам, это было оружие в армейской комплектации с пластиковым прикладом. А оказался дробовик в Беларуси по той причине, что с такого рода оружием на постсоветском пространстве дела обстоят не очень. По качеству отечественные аналоги уступают, а Моссберг – это проверенная во всем мире классика.

Как считает эксперт, вряд ли ОМОНовцы будут применять дробовики. Это может произойти только в том случае, если толпа будет на них бросаться, чтобы отобрать оружие. Другой, не менее, эффективный способ – стрельба трассирующими пулями из пулеметов поверх голов толпы. Подобная тактика применяется при подавлении бунтов в тюрьмах.

Стоит отметить, что американское оружие использовали и спецназовцы во времена СССР, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии бойцов с той же М-16. Для бойцов спецподразделений не было важно, какой страны у него оружие. На первый план выходила надежность и эффективность.