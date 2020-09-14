В Минске заметили ОМОНовца с американским дробовиком

В Минске заметили ОМОНовца с американским дробовиком
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Белорусские силовики вооружаются изо всех сил

ОМОНовцы засветились в Минске с американскими дробовиками. Как рассказал в интервью "МК" бывший сотрудник одного из российских спецподразделений, пожелавший остаться не названным, у одного из силовиков он заметил Mossberg 590, хорошо известный по голливудским боевикам.

По его словам, это было оружие в армейской комплектации с пластиковым прикладом. А оказался дробовик в Беларуси по той причине, что с такого рода оружием на постсоветском пространстве дела обстоят не очень. По качеству отечественные аналоги уступают, а Моссберг – это проверенная во всем мире классика.

Как считает эксперт, вряд ли ОМОНовцы будут применять дробовики. Это может произойти только в том случае, если толпа будет на них бросаться, чтобы отобрать оружие. Другой, не менее, эффективный способ – стрельба трассирующими пулями из пулеметов поверх голов толпы. Подобная тактика применяется при подавлении бунтов в тюрьмах.

Стоит отметить, что американское оружие использовали и спецназовцы во времена СССР, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии бойцов с той же М-16. Для бойцов спецподразделений не было важно, какой страны у него оружие. На первый план выходила надежность и эффективность.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей