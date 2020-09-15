Оружие Киева опасно недооценивают

В российских СМИ продолжается высмеивание и недооценка украинских вооружений, что в совокупности может привести к печальным последствиям. Вряд ли стоит не воспринимать всерьез страну, в которой со времен СССР осталось немалое количество конструкторских бюро с богатой историей, а также оборонных предприятий, включая судоремонтные и машиностроительные заводы.

Особое внимание Киев в последнее время уделяет ракетам и системам наведения. Так, для РСЗО "Ольха-М" недавно было разработана ракета с дальностью до 120 километров, а особенной гордостью украинских оружейников является береговой ракетный комплекс "Нептун". Ракеты для него сделаны на базе советских Х-35, однако, как уверяют разработчики, их система наведения значительно улучшена.

Российское издание "Свободная пресса" в своей статье называет ракету для "Нептуна" Р-360 новой игрушкой и "украинской страшилкой" с калибром рогатки.

Издание отмечает, что если даже Р-360 бьет на расстояние 280 километров, этого не хватит, чтобы достать до Севастополя. От Херсона до него 242 километра по прямой, от Одессы – 305 километров, а от Мариуполя – 420 километров. Для поражения российских целей комплексы придется двигать к границе, а там их точно "накроют еще до запуска".

Стоит отметить, что "Нептун" не планируется использовать для поражения сухопутных целей. В первую очередь, это противокорабельный комплекс, то есть использовать его предполагается с берега.

По данным Минобороны Украины, три дивизиона комплексов разместят в южных областях с выходом к Черному и Азовскому морям.

"СП" отмечает, что в Черном море Р-360 не сможет уничтожить российский крейсер "Москва" водоизмещением почти в 11,5 тыс. тонн, так как ракета рассчитана на корабли водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Что касается фрегатов проектов 22350 и 11356, то корабельные средства ПВО, по мнению издания, легко поразят украинские ракеты еще на дальних подступах.

По мнению украинских военных экспертов, каждая ракета "Нептуна", действительно, вряд ли ли достигнет целей. Однако часть Р-360 все же "просочится" сквозь корабельную оборону, если удар будет массированным.