Истребитель сбросил резервуар полный горючки прямо на ход авианосцу

F/A-18 потерял подвесной топливный бак. На видео, которое опубликовал журнал The Drive, хорошо видно, как самолет теряет бак практически сразу после резкого взлета. Полуторатонный бак падает в воду прямо по курсу авианосца, а топливо выливается. К счастью для моряков, он упал в море, а не на палубу, иначе могло произойти серьезное ЧП.

Как предполагает издание, это могло произойти из-за перегрузок, так как истребитель за 100 метров разогнался с нуля до 130 узлов. По другой версии, мог случиться сбой электроники.

Подобная потеря на флоте не считается существенной, так как стоимость такого бака – тысячи, но а не сотни тысяч или даже миллионы долларов, однако ситуация нештатная и потенциально опасная. В ближайшем будущем подвесные баки для F/A-18 планируется оборудовать инфракрасными датчиками, и уже потеря такого бака станет ощутимой для ВМС США.

Неизвестно, что стало с баком, возможно, его расстреляли с авианосца, чтобы он не плавал на пути корабля, а возможно и оставили дрейфовать в море до того момента, когда из него полностью выльется топливо и он затонет.