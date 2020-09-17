F-16 сбил ракету лазером

F-16 сбил ракету лазером
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
США раскрыли технологию оружия XXI века

ВВС готовятся принять на вооружение истребители F-16 с лазерным пушкой, которая будет уничтожать вражеские ракеты. Компания-разработчик Lockheed Martin продемонстрировала ролик, дающий ответы сразу на два важных вопроса: где разместят лазер и как будет осуществляться наведение.

Оружие у самолета размещено под фюзеляжем, как российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", а навел лазер на ракету, выпущенную с корабля самолет-заправщик KC-46 Pegasus со специальными датчиками на борту, которые способны засекать и вести ракеты. Экипаж "Пегаса" передал координаты цели летчику F-16, и тот просто сжег ракету лучом, после чего та упала в море.


Как пишет журнал The Aviationist, в оружии используются технологии волоконного лазера, а для усиления луча используется оптическое волокно. Предполагается, что оружие будет защищать самолеты от ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". На F-16, вооруженные лазерами, должны поступить в 2025 году. Тогда же их, возможно, установят и на F-35, хотя это и негативно повлияет на их скрытность.

Александр ИЛЬИН

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