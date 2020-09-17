В США выложили снимки самого засекреченного беспилотника-шпиона RQ-170

В США выложили снимки самого засекреченного беспилотника-шпиона RQ-170
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Наконец-то на дроне удалось рассмотреть детали

В США выложили новые снимки самого засекреченного беспилотника-шпиона RQ-170, за которым фотографы устроили настоящую охоту в Калифорнии. На этот раз возвращающийся на завод Lockheed Martin в Палмдейле дрон запечатлел фотограф Джереми Смит, а затем и выложил в "Инстаграм".

Интересно, что журналист уже второй раз засек аппарат, ориентируясь на его спутника – легкомоторный самолет Beech 55. Машина используется как летающая лаборатория, с помощью которой на RQ-170 испытывают новые датчики, а также малозаметные технологии.

По мнению журнала The Drive, Lockheed Martin работает над модернизацией дрона, так как беспилотники все больше и больше завоевывают мир авиации.

Американский дрон внешне сильно напоминает российский "Охотник", особенно на фото с выпущенными шасси, вот только сопло двигателя у него несколько углублено в фюзеляж. Ракет и бомб не видно, но если они у него и предполагаются, то скорее всего, будут размещены во внутреннем отсеке.

Новых фотографий "Охотника" не было уже давно. По всей видимости, фотографам-любителям снять его намного тяжелее, чем их американским коллегам RQ-170.

Александр ИЛЬИН

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