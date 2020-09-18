Бомбардировщики получили новую авионику и вооружение

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3М, вооруженные крылатыми ракетами Х-32, а также гиперзвуковыми "Кинжалами" представляют серьезную опасность для кораблей ВМС США в Черном море. У России не так много фрегатов и крейсеров, особенно если посмотреть на количество американских эсминцев "Арли Берк", однако именно Ту-22М3М могут сыграть решающую роль в противостоянии большим кораблям Пентагона.

Об очередных испытаниях модернизированного бомбардировщика над Черным морем сообщалось в мае этого года. Полет продолжался пять часов над нейтральными водами с сопровождении Су-27. На некоторых участках группу российских самолетов сопровождали истребители НАТО. Также самолет был замечен над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря.

Как справедливо отмечает The National Interest, Ту-22М3М предназначен для противодействия авианосным ударным группировкам, которые действуют вблизи сферы интересов России. Для этих целей бомбардировщик задумывался еще во времена СССР. Тогда самолет вооружался, в частности, Х-22, на базе которой впоследствии и была сделана Х-32.

Ту-22М3М получили новую авионику, в том числе, навигационную систему ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс, а также современные средства РЭБ. Авианосцы не заходят в Черное море, однако тому же эсминцу бомбардировщик может нанести очень тяжелые повреждения.